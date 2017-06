Slag om Raqqa is begonnen: vanaf drie kanten is de aanval op IS-bolwerk ingezet

De SDF, waarin de Syrisch-Koerdische militie YPG samenwerkt met Arabische rebellen, wordt gesteund door internationale coalitie die onder Amerikaanse leiding probeert IS uit Syrië en Irak te verjagen. De slag om Mosul in Noord-Irak nadert zijn eindfase. Is Raqqa eenmaal gevallen, dan zal er van het kalifaat weinig meer over zijn.



De operatie is zorgvuldig voorbereid. Vanaf november is de SDF gestaag opgetrokken vanuit het noorden van Syrië, waar de Koerden een eigen enclave in handen hebben. Steeds meer gebied werd op IS veroverd. Vorige week was de omsingeling vrijwel compleet. De rebellen waren de stad op sommige plekken tot op 2 kilometer genaderd. Vanuit het noorden, westen en oosten werd in de nacht van maandag op dinsdag de aanval ingezet.



