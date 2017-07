Signaal aan demonstranten Al Hoceima: Marokko trekt politie terug, in ruil voor rust?

Lees meer over de demonstraties in het Rifgebied

De man achter de protesten

Al maanden is het onrustig in de Rif, een achtergestelde regio in het noorden van Marokko. 'De protesten zullen groter en groter worden.' (+)



Is de vrees dat Rif-activist Saïd C. in Marokko wordt gemarteld terecht?

Nederland weigert Saïd C. uit te leveren. C. staat bekend als een voorvechter van de onafhankelijkheid van het Rifgebied. Daarom zou hij in Marokko het gevaar lopen te worden gemarteld, zo luidt off the record de Nederlandse verklaring. (+)



Hoe Al Hoceima veranderde in een belegerde stad

Wat begon als woede om de dood van een visverkoper, werd een strijd tegen achterstelling. 'Er is hier geen werk, geen goed ziekenhuis, geen universiteit.' (+)



In beeld: Protesten in Al Hoceima

Tijdens de maandenlange demonstraties in Al Hoceima zijn vele tientallen mensen opgepakt. De bevolking voelt zich achtergesteld door de overheid en dat laten de demonstranten merken ook. Bekijk de fotoserie hier.