Sicilië verwacht horden demonstranten tijdens G7-top: 'In Italië loopt zoiets vaak uit de klauwen'

Wat ook meespeelt is het trauma dat Italië heeft met G8-toppen in het verleden, met in het bijzonder de bijeenkomst in Genua in 2001. Die top liep onder het voorzitterschap van Silvio Berlusconi uit op een ware veldslag tussen ME-agenten en anti-globalisten; het in Italië beruchte 'zwarte blok'. Toen zo'n driehonderd agenten een school in Genua binnendrongen waar een grote groep demonstranten sliep, kwam er een demonstrant om het leven. De gevonden molotovcocktails die de politionele acties zouden rechtvaardigen, bleken later gefabriceerd door de ordetroepen zelf. Meerdere agenten werden later veroordeeld tot celstraffen.



In Taormina, en het nabij gelegen Giardini Naxos, waar het gros van de diplomaten, journalisten en demonstranten slaapt, zal het zo ver niet komen, denkt de politie. De grootste demonstraties worden zaterdagmiddag verwacht en zullen zich vooral toespitsen op het migratieprobleem op Sicilië. In de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen er al bijna vijftigduizend vluchtelingen aan vanuit Afrika. Dit weekend komen er overigens geen vluchtelingen aan op Sicilië. Vanwege veiligheidsoverwegingen zijn alle reddingsboten vrijdag, zaterdag en zondag verplicht door te varen naar het Italiaanse vasteland.