Sheila Sitalsing: 'Er zijn geen kogels nodig om een land kapot te maken'

Ze verhaalt over de inflatie. Een avondje in een hotel kost inmiddels een koffer vol biljetten. Winkels tellen geen geld meer, want dat duurt te lang, maar gebruiken een weegschaal.



Ook stromend water is een luxe. Elke ochtend draait Dreier verwachtingsvol de kraan in haar appartement open om te zien of het weer een waterloze dag wordt. 'Maar ik heb geluk, omdat mijn huisbaas een gesloten watertank heeft neergezet. In armere gebieden vangen de mensen regenwater op in open vaten, waarin muskieten broeden. Het is doodnormaal geworden om te laat te komen op je werk omdat je moest wachten op water om te kunnen douchen of omdat er weer water was en je eindelijk de vaat kon doen.'