Sean Spicer verstopt zich in bosjes om vragen van journalisten over Comey te ontlopen

Onhandige woordvoerder Het gaat wel vaker mis bij Sean Spicer. De woordvoerder die grossiert in ongelukkige uitspraken. (+)

Vervolgens bleek de woordvoerder amper in staat antwoord te geven op de vragen die hem werden gesteld. 'Ik weet het niet', kregen de verslaggevers meermaals te horen. Na tien minuten zette Spicer met een bedankje abrupt een punt achter het onderhoud en liet de journalisten in verwarring achter.



Zo mogelijk nog amateuristischer was de wijze waarop Comey zijn ontslag moest vernemen. De gewezen FBI-directeur was bezig met een toespraak in Los Angeles toen hij op een televisiescherm het breaking news zag binnenkomen. Een grap, dacht een lachende Comey, totdat zijn entourage hem apart nam. Kort daarna is de ontslagbrief afgeleverd bij het FBI-kantoor in Washington.