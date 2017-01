Schutter schiet vijf passagiers dood op luchthaven Fort Lauderdale

Op beelden van diverse omroepen is te zien hoe honderden passagiers zich hebben verzameld bij een van de landingsbanen. Gouverneur Rick Scott van Florida is onderweg naar het vliegveld.



De sherriff van Broward County, waar Fort Lauderdale onderdeel van uitmaakt, zegt dat er 'meerdere doden' zijn gevallen. Hij wil niet zeggen wat de achtergrond is van de schutter en waarom deze het vuur opende. Ook burgemeester Barbara Sharief van Broward County bevestigt dat er slechts één schutter was.



De schietpartij vond plaats in Terminal 2 waar de passagiers hun bagage konden afhalen. Buiten het vliegveld werd een bloedende slachtoffer behandeld door ambulance-verplegers. De politie en speciale eenheden zijn in grote getale aanwezig op de luchthaven. Terminal 2 werd snel na de schietpartij geëvacueerd.



'Iedereen rent weg', tweette voormalig Witte Huis-woordvoerder Ari Fleischer die op de luchthaven was toen de eerste schoten werden gelost. Er zijn nog geen aanwijzingen dat er sprake is van terrorisme. Volgens sommige ooggetuigen riep de schutter niet iets toen hij het vuur opende op de passagiers en andere aanwezigen in de terminal.



Passagiers in vliegtuigen die net waren geland of nog moesten vertrekken mochten niet naar buiten. 'Alles wat je nu ziet op televisie, gebeurt vlak voor mijn raam', aldus Jillian Saunders uit Palm Beach die vastzit in haar vliegtuig dat naar Los Angeles moest vertrekken. 'Ze zeggen dat we nu op de veiligste plek op de luchthaven zitten.'