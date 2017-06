Schutter prominent Republikein voerde campagne voor Bernie Sanders

'Echte vriend'

We moeten het geweld stoppen Bernie Sanders

Trump noemde Scalise in een tweet 'een echte vriend en patriot'. 'Hij raakte zwaargewond maar hij zal het redden', aldus de president die de schietpartij een 'tragedie' noemde. 'Onze gedachten zijn bij hem en we bidden voor hem.' Scalise is een van de kopstukken van de Republikeinse partij en zit voor Louisiana in het Huis van Afgevaardigden. De schietpartij vond plaats in Alexandria, een voorstad van Washington.



Bernie Sanders zei in een tweet dat hij bidt voor het herstel van Scalise, zijn medewerkers en de politieagenten die bij de schietpartij gewond raakten. 'We moeten het geweld stoppen.' Paul Ryan, Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigen: 'Een aanval op een van ons is een aanval op allen.'