Martin Schulz stelt zich toch niet kandidaat voor lijsttrekkerschap SPD

Volgens bronnen van het Duitse weekblad Der Spiegel heeft hij kort voor Kerstmis tegenover vertrouwelingen aangegeven dat hij niet gelooft in zijn kansen de sociaaldemocraten bij de parlementsverkiezingen van volgend jaar te kunnen leiden. Daarmee ligt de weg vrij voor de huidige partijleider en vicepremier in de coalitie met het CDU van bondskanselier Merkel, de 57-jarige Sigmar Gabriel.



In november zei Schulz dat hij de belangen van de EU, in zijn ogen 'het grootste beschavingsproject van de afgelopen eeuw', voortaan vanuit Berlijn wilde behartigen - en niet langer vanuit Brussel en Straatsburg, zoals hij in de afgelopen vijf jaar had gedaan. De algemene verwachting was dat hij die stap zette om het op te nemen tegen Gabriel. Diens kandidatuur is omstreden vanwege zijn talrijke koerswijzigingen, onder meer tijdens de eurocrisis over de Duitse opstelling tegenover Griekenland. Die hebben hem de bijnaam 'meneer zig-zag' opgeleverd. Ook geldt hij als weinig charismatisch. Onder zijn leiderschap is de SPD in de peilingen gezakt tot circa 20 procent, ver achter het CDU van Merkel (32 tot 37 procent).