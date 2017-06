Schrijver doet aangifte tegen Amsterdamse moskee omdat imam demonstreren tegen Marokko verbiedt

Het is maar de vraag of het Openbaar Ministerie (OM) zal overgaan tot vervolging, maar daar is het Aynan (37) ook niet alleen om te doen. 'Ik wil laten zien dat je in Nederland, in tegenstelling tot in Marokko, kunt opstaan tegen een Imam', zegt de in Nederland geboren zoon van een Marokkaanse gastarbeider. Hij reageert met zijn actie op de arrestatie van Nasser Zafzafi, die de protesten in het achtergestelde Rif-gebied tegen de staat leidt. Hij werd gevangen genomen nadat hij de preek in de moskee onderbrak.