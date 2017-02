Schapenvirus in Mongolië doodt duizenden zeldzame saiga-antilopen

Boosdoener is PPR (Peste des Petits Ruminants) of schapenpest, een agressief virus dat in 1942 in Ivoorkust opdook en zich sindsdien vooral in het armere deel van de wereld heeft verspreid. Eind vorig jaar besloten de Food and Agricultural Organization FAO en de World Organization for Animal Health OIE 900 miljoen euro te steken in een poging de ziekte in 2030 uit te roeien.



De antilopen in Mongolië zijn door zieke schapen besmet met een uit China afkomstig virus, zegt de Britse zoöloog Eleanor Milner-Gulland, voorzitter van de Saiga Conservation Alliance. Volgens Femke Hilderink van WWF, dat een saigaproject in Mongolië heeft, is de enige manier om de uitbraak te beperken het ruimen van dode dieren en het vaccineren en niet verplaatsen van vee.



De prognose is echter slecht. De ziekte treft de dieren op een kritiek moment, nu ze al verzwakt zijn door de winter. De sterfte zal doorgaan tot de lente komt. 'Eerdere uitbraken wezen uit dat 80 procent van de zieke dieren sterft, dus de populatie zal gedecimeerd worden', zegt Milner-Gulland. Het kan de nekslag zijn voor de prehistorisch ogende saiga-antiloop. Die is al ernstig bedreigd omdat hij wordt gestroopt vanwege zijn hoorns, die geliefd zijn in de Chinese traditionele geneeskunst, en het gras op de steppen moet delen met miljoenen schapen en geiten. En hoewel ze goed zijn aangepast aan het leven op de steppen zijn ze kwetsbaar voor klimaatverandering.



Experts vrezen dat het virus kan overslaan naar andere populaties, met name een andere saiga-ondersoort in Kazachstan. Die is nog aan het herstellen van een grote epidemie in 2015. Toen stierven binnen een maand 211.000 dieren, de helft van de wereldpopulatie, ditmaal door een bacteriële infectie.