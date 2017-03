Save the Children: Grote kans op 'gebroken generatie' door extreme stress Syrische kinderen

'Na zes jaar oorlog staan we op een kantelpunt', aldus het rapport. 'De invloed van het geweld en de onzekerheid is zo groot, dat de schade onomkeerbaar kan zijn. Het risico van een gebroken generatie, verloren door trauma's en extreme stress, is nooit groter geweest.'



Onderzoeken in vluchtelingenkampen toonden al eerder 'schokkende niveaus van trauma' onder Syrische kinderen, maar nu is voor het eerst onderzoek gedaan in het land zelf. Save the Children sprak met 450 kinderen en volwassenen in zeven van de veertien provincies.



De symptomen zijn onmiskenbaar: bedplassen en slaapstoornissen, zelfbeschadiging en gedachten over zelfmoord, agressie en teruggetrokken gedrag, hoofdpijn, ademhalingsproblemen en spraakstoornissen. Sommige kinderen hebben zelfs het vermogen verloren om te praten. 'Mijn zoontje van 3 wordt midden in de nacht schreeuwend van angst wakker', zo wordt vader Firas geciteerd.