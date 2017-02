Sancties VS tegen Venezolaanse vicepresident

Ook mogen Amerikaanse burgers, bedrijven en instellingen mogen ook geen zaken meer doen met de politicus.



El Aissami is de hoogstgeplaatste Venezolaan aan wie sancties worden opgelegd vanuit de VS. De 42-jarige El Aissami werd begin dit jaar door president Nicolas Maduro aangesteld, zodat hij aan de macht komt als de president voor het einde van zijn termijn wordt afgezet. De rechtse oppositie in Venezuela probeert al sinds vorig jaar om Maduro weg te krijgen, omdat hij volgens hen verantwoordelijk is voor de zware economische crisis waarin het land verkeert.



Volgens de VS speelt advocaat El Aissami 'een belangrijke rol in de internationale drugshandel'. De vicepresident zou er niet alleen voor gezorgd hebben dat grote hoeveelheden drugs de VS binnengekomen zijn, hij zou ook een hand boven het hoofd van verschillende drugshandelaars gehouden hebben.



Ook zijn sancties opgelegd aan Samark López, een rijke zakenman met wie El Aissami volgens de VS samenwerkt. Als gevolg van de sancties worden de tegoeden van dertien bedrijven bedrijven van López, waarvan vijf gevestigd zijn in de staat Florida, bevroren.



De sancties volgen op een jarenlang onderzoek naar drugshandelaars in Venezuela, zegt John E. Smith, topman van het Amerikaans ministerie van Financiën. De vicepresident ontkent alle beschuldigingen.