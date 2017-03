Rutte wil dit potje armdrukken met Erdogan niet verliezen

Armpje drukken

Rutte maakt zo duidelijk dat hij dit potje armpje drukken met Erdogan niet wenst te verliezen. Niet op dit moment, vier dagen voor de verkiezingen waarbij hij in de eerste plaats concurrentie heeft van PVV-leider Wilders. Rutte wil nu niet de man worden die buigt in een baas-in-eigen-land-conflict. De diplomatieke schade en de dreiging van een sanctieoorlog neemt hij nu even voor lief. Dat zijn zorgen voor later.



En dat geldt kennelijk ook voor de politieke leiders van alle andere grote partijen, die zich nu als één man achter Rutte scharen. Zoveel vertoon van eenheid was er niet meer op het Binnenhof sinds de aanslag op vlucht MH17 in 2014. Speelt ook daarin de campagne een rol? Het is hoe dan ook geen gewaagde stelling dat deze diplomatieke ontsporing op een ander moment tot meer politieke verdeeldheid zou hebben geleid. Rutte zal er vooralsnog de overtuiging aan ontlenen dat hij het keihard kan blijven spelen.



De reactie van Wilders zal hem daarin hebben gesterkt. De PVV-leider becommentarieerde de kwestie op de van hem bekende wijze: 'Erdogan noemt Nederland fascistisch en Turken zwaaien vrolijk met Turkse vlaggen in Rotterdam. Walgelijk. Ons land uit.' Voor hem had Erdogan dit weekend geen mooier campagnecadeau kunnen meebrengen. Rutte is vastbesloten om daar niet zijn eigen cadeau aan toe te voegen.