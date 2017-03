Rutte op ramkoers: buigen is even geen optie

'Pleur op-uitspraak'

Zou het kunnen dat ook de Nederlandse verkiezingscampagne een rol speelt? Zeker is dat vannacht vanuit Rotterdam alsnog de beelden kwamen die het kabinet deze week wilde voorkomen, toen het de Turkse regering probeerde te bewegen niet naar Nederland te komen om hier stemmen te werven voor Erdogan: beelden van Turkse Nederlanders met Turkse vlaggen die demonstreren om hun sympathie te betuigen voor een president van een ander land. Een president bovendien die nauwelijks meer ruimte laat voor de fundamentele waarden die Nederland graag uitdraagt zoals open debat, persvrijheid en ruimte voor oppositie.



Het was zo'n verhitte pro-Erdogan demonstratie die Rutte in de zomer verleidde tot zijn 'pleur op-uitspraak' die sindsdien het thema werd van zijn herverkiezingscampagne: 'Als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat.' In die campagne, die nog maar drie dagen heeft tot de finale op 15 maart, heeft hij in de eerste plaats concurrentie heeft van PVV-leider Wilders. Rutte wil nu niet de man worden die buigt in een baas-in-eigen-land-conflict. De diplomatieke schade en de dreiging van een sanctieoorlog neemt hij nu even voor lief. Dat zijn zorgen voor later.