Russische radarbeelden MH17-ramp volgens OM onbruikbaar

Radarbeelden Vlak voor de Nederlandse persconferentie over de MH17 belegde Rusland een eigen persbijeenkomst. Uit nieuwe radarbeelden zou blijken dat Oekraïne de schuldige is. Lees dit artikel over de radarbeelden uit de hoge hoed.

Dit bevestigde een woordvoerder van het OM vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf.



Het format van de beelden voldoet niet aan de VN-normen, schrijft de krant. Het gaat om ruwe radardata van 17 juli 2014 van het gebied in het oosten van Oekraïne waar vlucht MH17 werd neergehaald. Rusland wil met de beelden aantonen dat de MH17 toentertijd niet is neergeschoten met een raket afgevuurd vanuit het door rebellen beheerste gebied. Moskou steunt de separatisten in het oosten van Oekraïne.



Op 26 september vorig jaar meldde het Russische ministerie van Defensie toch radarbeelden te bezitten die zijn gemaakt ten tijde van het neerschieten van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Maar ondanks een toezegging, ging Rusland er niet toe over de ruwe radarbeelden over te dragen. In oktober gaf het Russische Openbaar Ministerie toch een pakket informatie over de ramp aan de Nederlandse ambassade in Moskou.