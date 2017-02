Dit is de man achter anti-NOS-blog: 'Maar ik doe geen zaken met Rusland'

Brandstichting

Dat is mijn omroep. Die wordt ook van mijn geld gemaakt

Zijn blog begon Bruynzeels in 2014, na een bloedbad in Odessa waarbij 48 pro-Russische activisten de dood vonden. Het vakbondsgebouw waarin zij verbleven werd doelbewust in brand gestoken. Volgens hem deden de Nederlandse media nauwelijks verslag van deze 'moordpartij' door Oekraïners.



Bruynzeels is geen gefrustreerde boze man, die eenzaam z'n blogjes tikt. Hij wil gewoon schrijven wat er 'echt gaande is in Rusland en Oekraïne.' Want wat hij bij de NOS, RTL ziet en leest in de Volkskrant en NRC Handelsblad is alleen maar 'morbide, paranoïde stellingname tegen Rusland'. 'Waarom schrijven alle media over de annexatie van de Krim door Rusland en heeft niemand het over de hereniging? Tot 1954 hoorde het gewoon bij Rusland.' Dat 'staatstelevisie' NOS zijn belangrijkste mikpunt is, is logisch, zegt Bruynzeels. 'Want dat is mijn omroep. Die wordt ook van mijn geld gemaakt. En ik ben niet tevreden.'