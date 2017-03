Russische oppositieleider 15 dagen in de cel, maar stemming is euforisch

Oppositieleider krijgt 324 euro boete en 15 dagen cel na massademonstratie tegen Poetin



De Russische oppositieleider Alexsej Navalny moet 324 euro betalen voor het organiseren van 'een illegaal protest' in Moskou afgelopen zondag. Ook moet hij 15 dagen de cel in vanwege het niet opvolgen van bevelen van een politieagent. Dat heeft het gerechtshof in Moskou maandag besloten.



Rapport Russische oppositieleider: 'schone' premier Medvedev enorm corrupt



De Russische premier Dmitri Medvedev is volgens de Russische oppositieleider Aleksej Navalny 'een van de rijkste en meest corrupte personen in Rusland'. Volgens Navalny blijkt uit een onderzoek van zijn anticorruptieorganisatie FBK, dat Medvedev tal van paleizen, luxueuze villa's, jachten en zelfs wijngaarden bezit in Rusland en het buitenland.



In Kazan smeulde het Russische protest al weken



Rusland staat of valt bij mensen als Joeri Lobojko. Een ondernemer die 7 jaar geleden een drukkerijtje opende en nu vijf mensen in dienst heeft. Zijn advertentiebanieren langs de weg naar Kazan maken nieuwe bedrijfjes bekend, zoals de kruidenier met zijn zelfgemaakte roggebroden. Maar de banieren die vandaag in de kofferbak van Lobojko liggen, zijn geen advertenties.