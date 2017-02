Russische media: 'Tijd om liefdesaffaire met Trump te beëindigen'

De twijfel in Moskou is toegeslagen nu de toon uit Washington anders blijkt dan de campagne van Donald Trump beloofde. Als kandidaat zinspeelde Trump op goede relaties met president Poetin, op de erkenning van de geannexeerde Krim als Russisch grondgebied en op terugtrekking uit de 'achterhaalde' NAVO, het bondgenootschap dat Rusland als vijand beschouwt.



Maar in het Witte Huis van president Trump echoën de afgelopen dagen standpunten die doen denken aan de vorige bewoners. Trumps team spreekt van 'Russische agressie' in Oekraïne die 'in strijd is met internationaal recht' (James Mattis, minister van Defensie). Van de Krim die 'AFGEPAKT' is door Rusland (president Trump). En van 'onwrikbare steun voor de NAVO' (vicepresident Mike Pence).



Trump speelt steeds meer volgens 'de oude regels', stelde senator Franz Klintsjevitsj zondag tegen persbureau Interfax. Hij en andere volksvertegenwoordigers raken ongerust. De schuld schuiven ze in de schoenen van de Amerikaanse binnenlandse politiek en in die van Trump zelf. 'Hij wordt van alle kanten aangevallen en lijkt daar steeds kwetsbaarder voor', aldus Klintsjevitsj. 'Ik zie niet in hoe de verhouding tussen Rusland en de Verenigde Staten nu kan verbeteren, ondanks de oprechte intentie van Rusland om beter met elkaar om te gaan.'

