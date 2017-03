Russen wassen miljarden wit via westerse banken

In eerste instantie kwam het geld terecht op banken in de voormalige Sovjet-republieken Letland en Moldavië, vandaar ging het naar andere bestemmingen. Volgens The Guardian zijn er alleen al in Groot-Brittannië 17 banken die te maken kregen met 'verdacht geld', waaronder HSBC en de Royal Bank of Scotland, die grotendeels in overheidshanden is. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via ING zijn witgewassen. Verder zijn banken betrokken uit de VS, Denemarken, Duitsland en China. Een deel van het geld werd door de betrokken Russen besteed aan luxe goederen en onroerend goed in Europa.