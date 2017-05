Rusland zwaarst getroffen door cyberaanvallen

Politie.nl zegt webformulier uit

In Rusland werden duizend computers van het ministerie van Binnenlandse Zaken aangevallen. Daarvoor al had cybersecurity-bedrijf Kaspersky gezegd dat het land het zwaarst was getroffen. Ambtenaren zijn bezig de problemen op te lossen, aldus een woordvoerder. Volgens Russische media is ook de belangrijkste tak van de recherche in het land slachtoffer van de malware. Ook Russisch telecombedrijf Megafon is besmet en moest de computersystemen uitzetten om verspreiding te voorkomen.



Meldingen dat in Nederland computers zijn getroffen zijn er vooralsnog niet. Beveiligingsdeskundigen vrezen echter dat ook Nederlandse instellingen slachtoffer zullen worden. De Nederlandse politie heeft uit voorzorg op de website politie.nl de mogelijkheid om berichten via webformulieren te sturen uitgeschakeld. Wie iets wil melden, kan het landelijke telefoonnummer bellen.