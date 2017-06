Rusland: toestellen VS ten westen van Eufraat zijn doelwitten

Rusland is woedend dat de Amerikanen geen gebruik hebben gemaakt van hun kanalen met de Russen om de Syriërs te waarschuwe

Rusland betoogt dat het volgens de volkenrechtelijke regels het recht heeft in Syrië te opereren, omdat Damascus daarom heeft gevraagd. Maar dat geldt volgens Moskou niet voor de militaire operaties van de VS en hun bondgenoten boven Syrië. Het land zal alle Amerikaanse toestellen ten westen van de Eufraat beschouwen als doelwitten.



Eerder schortte Rusland de samenwerking al op nadat Amerikaanse oorlogsschepen op bevel van president Trump in april een Syrische luchtmachtbasis onder vuur hadden genomen met kruisraketten. Maar later herstelde Moskou de contacten weer om te voorkomen dat de twee supermachten per ongeluk met elkaar in conflict zouden komen bij de strijd tegen IS.