Rusland gaat regering-Trump uitnodigen voor Syrië-overleg in Astana

Terrorisme

Lavrov zei dat hij hoopte dat de nieuwe Amerikaanse president kan ingaan op de uitnodiging. 'Het is de eerste kans om te praten over een efficiëntere manier om terrorisme te bestrijden in Syrië', aldus de minister. Volgende maand volgen nieuwe gesprekken tussen de strijdende partijen in Genève onder leiding van VN-gezant Staffan de Mistura.



De Russische bewindsman zei ook bereid te zijn tot een ontmoeting met de regering-Trump om te praten over vermindering van het aantal kernwapens en de Russische bezwaren tegen het Amerikaanse raketschild in Europa.



De Europese Unie wil met de Verenigde Naties in april een grote internationale conferentie over de wederopbouw van Syrië organiseren. Dat zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini maandag na overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. De top in Brussel zou in het ideale geval de opmaat moeten vormen naar de wederopbouw van Syrië, aldus de Italiaanse, die al langer in gesprek is met landen als Iran, Turkije en Saudi-Arabië over de toekomst van het door oorlog verwoeste land.