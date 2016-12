Rusland erkent voor het eerst grootschalig dopinggebruik atleten

Bewijsmateriaal

Tot dusverre hebben de Russen berichten over dopinggebruik, en het verhullen daarvan, gebagatelliseerd of ontkend. Het dopingschandaal had er niettemin al toe geleid dat veel Russische sporters geweerd werden bij de Olypische zomerspelen, afgelopen zomer in Brazilië.



The New York Times onthulde in mei dit jaar al de bemoeienis van de Russische overheid met dopinggebruik. Het wereldwijd opererende anti-dopinginstitituut WADA vond onlangs bewijsmateriaal hiervoor.