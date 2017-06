Nederlandse cameraman weer vrij na arrestatie bij filmen Gay Pride in Istanbul

Journalisten worden sinds de coup perskaarten geweigerd of zonder pardon opgepakt NOS-verslaggever Lucas Waagmeester

Buitenlandse journalisten hebben het steeds moeilijker in Turkije sinds daar de noodtoestand geldt na de mislukte coup van vorig jaar zomer. Journalisten worden perskaarten geweigerd of zonder pardon opgepakt. Ook zijn al enkele buitenlandse journalisten uitgezet. Vaak worden buitenlanders wel snel weer vrijgelaten als de papieren in orde blijken.



Janssen werkt sinds 2016 vanuit Istanbul voor het Amerikaanse persbureau AP, daarvoor verbleef hij twee jaar in Irak. Vanuit Istanbul reist hij regelmatig terug naar Irak sinds daar de bevrijding van Mosul is begonnen. Hij won dit jaar de Zilveren Camera in de categorie 'Nieuws internationaal' voor zijn werk in Mosul, evenals de Pulitzerprijs in de categorie Breaking News.



