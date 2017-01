Crisis in Britse ziekenhuizen na dood twee patiënten

Volgens het Rode Kruis kunnen de ziekenhuizen en ambulancediensten de stijgende vraag aan diensten niet meer bolwerken, zo melden Britse media. De National Health Service (NHS) ontkent zaterdag dat er sprake is van een crisis, maar geeft wel toe dat het aantal patiënten hoger is dan ooit, aldus de BBC.



Het Worcestershire Royal hospital opende vrijdag een onderzoek naar de dood van de twee patiënten. Het ziekenhuis ontkent niet dat de patiënten omkwamen nadat ze lang hadden moeten wachten op bedden in de gangen van het ziekenhuis in de eindejaarsperiode.



Hartaanval na 35 uur wachten

Volgens Britse media zou een vrouw gestorven zijn aan een hartaanval nadat ze 35 uur had moeten wachten op hulp, terwijl een man op een bed in de gang een vaatverwijding (aneurysme) kreeg en niet meer gered kon worden.



Artsen verklaarden vrijdag dat ze vrezen dat nog meer patiënten zullen sterven door de chaos binnen de NHS vanwege bezuinigingen. Die leiden tot lange wachttijden, een chronisch tekort aan ziekenhuisbedden en te weinig personeel. Het Rode Kruis helpt de NHS waar nodig.



Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft premier Theresa May opgeroepen om aan het parlement uit te leggen hoe ze het 'nationale schandaal' van de NHS zal oplossen. Een derde van de ziekenhuisgroepen heeft inmiddels alarm geslagen dat er dringend maatregelen nodig zijn om het stijgende aantal patiënten het hoofd te kunnen bieden.