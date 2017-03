Rivieren Ganges en Yamuna krijgen 'mensenrechten' om vervuiling tegen te gaan

Zowel de Ganges als de Yamuna ontspringt in het aan de rand van de Himalaya gelegen Uttarakhand. De Ganges stroomt van daar ruim 2.500 kilometer lang naar het oosten, om via Bangladesh uit te monden in de Golf van Bengalen. De Yamuna loopt langs de Indiase hoofdstad New Delhi, waar enorme hoeveelheden afval in de rivier verdwijnen.



Volgens het hindoeïsme is de Yamuna de verblijfplaats van de gelijknamige riviergodin. De Ganges heeft volgens hindoes genezende krachten. Jaarlijks trekken miljoenen hindoes naar steden aan de Ganges om hun ziel te reinigen door zich te wassen in de rivier.