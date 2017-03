René ten Bos: 'Filosofie moet woorden geven als er geen woorden meer zijn'

'Er is geen oplossing', zegt René ten Bos - het eerste kopje thee is nog niet eens gebracht maar de toon is meteen gezet. De vraag was hoe het verder moet, met de mens en met de planeet die hij bewoont.



Een onmogelijke vraag, zeker; maar Ten Bos is een gerenommeerde wetenschapsfilosoof die net een boek heeft uitgebracht dat Dwalen in het antropoceen heet en waarin het denken over de vernietigende invloed van de mens op de aarde wordt behandeld.