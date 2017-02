Rel rond Trumps overleg vlakbij golfvrienden over raketlancering

Het tafereel is ongewoon omdat het, ook als geen geheime informatie werd bekeken en besproken, in tegenspraak is met hoe Amerikaanse presidenten zich in het openbaar gedragen in tijden van crisis.



Zelfs leden van het Mar-a-Lago-resort in Palm Beach, die ook dineerden in het restaurant, waren getuige van de plotselinge hectiek. 'Er is geen enkel excuus om een internationale crisis voor een stel clubleden te laten afspelen alsof het een dinervoorstelling is', reageerde de Democratische minderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, op Trumps bespreking in de onveilige, openbare ruimte.



Andere Democraten wezen op het gevaar dat de telefoons aan tafel, als ze waren gehackt, konden worden gebruikt om te horen wat Trump en zijn adviseurs zeiden. Het diner was ter ere van de bezoekende Japanse premier Abe. De VS houden het Noord-Koreaanse raketprogramma nauwlettend in de gaten omdat Pyongyang werkt aan raketten die de VS kunnen treffen.



Het was voor het eerst in zestien jaar dat de wereld kon zien hoe de Amerikaanse president reageert op een internationale crisis. De laatste keer was in 2001 toen president George W. Bush in een schoolklas in Florida werd ingelicht over de aanslagen van 9/11.