Regering-Trump stapt naar Hooggerechtshof om inreisverbod

Daarmee leed Trump opnieuw een nederlaag. Een federaal hof van beroep in Richmond weigerde donderdag een besluit van een lagere rechter te vernietigen die het inreisverbod voorlopig had opgeschort. Eerder had een hof van beroep in San Francisco Trumps eerste inreisverbod al afgeschoten. Maar ook een tweede, ietwat afgezwakte versie kon tot nog toe in de ogen van rechters geen genade vinden.



Het Hof van Beroep in Richmond (Virginia) zei met 10 tegen 3 stemmen er niet van overtuigd te zijn dat het inreisverbod was ingegeven door zorgen over de nationale veiligheid. Volgens de rechters lijkt het meer op een verbod speciaal gericht tegen moslims, hetgeen in strijd is met de Amerikaanse grondwet.



Het Hooggerechtshof moet zich nu over de kwestie buigen. Daarin hebben de conservatieve rechters de meerderheid sinds de benoeming van Neil Gorsuch als opvolger van rechter Antonin Scalia, die vorig jaar overleed.