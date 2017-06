Regering-Trump mag al beginnen met tegenhouden van reizigers uit moslimlanden

Chaos

President Trump vaardigde het inreisverbod uit toen hij nog maar een paar dagen in het Witte Huis zat, maar de maatregel liep uit op een chaos. Talloze reizigers kwamen bij aankomst in de VS op het vliegveld vast te zitten of werden meteen op het vliegtuig terug gezet. Nadat een rechter de maatregel had afgekeurd, paste het Witte Huis het inreisverbod aan, maar ook die versie kon geen genade vinden in de ogen van enkele rechtbanken.



Trump reageerde woedend op de tegenwerking van de rechters. Hij ging zelfs zover dat hij het over een 'zogenaamde rechter' had en de rechters waarschuwde dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele terroristische aanslagen.



Drie conservatieve rechters van het Hooggerechtshof - Clarence Thomas, Samuel Alito en de pas benoemde Neil Gorsuch - vonden de uitspraak niet ver genoeg gaan. Zij vonden dat het Hof het inreisverbod zonder enige beperkingen had moeten herstellen, hangende het eindoordeel van de negen rechters. Thomas voorspelde dat het in de praktijk ondoenlijk zal zijn voor de douane te bepalen wie wel een geloofwaardige relatie met een persoon of instelling in de VS heeft en wie niet.



