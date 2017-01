Regering in gesprek over Europees register bus-, boot- en treinreizigers

Belgisch initiatief

De noodzaak om dat register uit te breiden naar bus-, trein- en bootreizigers is een Belgisch initiatief, uitgedragen door de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Tegenover de Süddeutsche Zeitung verwees hij maandag naar het vluchtparcours van de pleger van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, die via Nederland, België en Frankrijk Milaan wist te bereiken. En daarbij vermoedelijk gebruik maakte van bus en trein.



De Kamer van Volksvertegenwoordigers in België nam kort voor Kerst een wet aan om de verscherpte controle in mei 2018 in te voeren en ook te laten gelden voor vervoer binnen de EU. Een vervoersbewijs kan dan niet meer zonder geldig identiteitsbewijs worden gekocht: wie naar België wil, moet zich eerst laten registreren. De Belgische regering is met de Europese Commissie in gesprek over deze uitbreiding. De bedoeling is dat het voorstel eind januari wordt behandeld in een EU-overleg.



Vervoersmaatschappijen protesteerden dit najaar tegen de plannen. Vooral spoorwegmaatschappijen zijn bang voor vertragingen en vrezen dat de wendbaarheid van reizigers wordt ingeperkt. Na de aanslagen in Parijs werd de controle op treinreizigers met de Thalys vergroot met detectiepoortjes op de stations. De Belgische maatregel zou een verdere beperking betekenen van het vrije verkeer van goederen en personen binnen de Schengenzone.