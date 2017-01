Recordaantal moorden in Chicago: zeker twee doden per dag

Dat betekent dat er elke dag minstens twee mensen werden doodgeschoten. Er vonden in 2016 meer moorden plaats dan in de steden New York en Los Angeles bij elkaar opgeteld. Het aantal schietincidenten lag ruim duizend hoger dan een jaar eerder. Het grootste deel van de schietpartijen vond plaats in de arme, zwarte wijken van de stad. Chicago telt zo'n 2,7 miljoen inwoners. Ter vergelijking: in heel Nederland werden in 2016 108 mensen vermoord.



In de eerste zes uur van het nieuwe jaar werden zondag al drie mensen doodgeschoten en raakten vijftien mensen gewond bij schietpartijen. De politie zegt dat de oorzaak van het geweld ligt in bendes en illegale wapens. In 2016 nam de politie 8.300 wapens in beslag, een stijging van 20 procent tegenover het jaar ervoor.