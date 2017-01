Rebellen Syrië boos over Iraanse rol bij naleven wapenstilstand

Zelfvertrouwen Verdeelder en zwakker dan ooit schoven vertegenwoordigers van (een deel van) de Syrische oppositie maandag aan bij het vredesoverleg in de Kazachstaanse hoofdstad Astana. Aan de overzijde van de tafel werd vooral zelfvertrouwen uitgestraald. De Syrische regering staat sterker dan ooit, sinds de verovering van Oost-Aleppo op de rebellen vorige maand. Lees dit artikel over het Astana-overleg.

'Iran leidt in een aantal gebieden militaire offensieven die leiden tot bloedvergieten en de gedwongen verplaatsing van duizenden Syriërs', aldus een afgevaardigde van een rebellengroep. 'Deze verklaring legitimeert hun rol.'



Het hoofd van de oppositiedelegatie, Mohammed Alloush, uitte na het overleg ook zijn onvrede over de voorgestelde Iraanse rol. Hij zei dat de oppositie nooit zal accepteren dat Teheran, dat meevecht met Damascus, een rol krijgt bij het bepalen van de toekomst van Syrië.



Alloush maakte bekend dat de rebellen een staakt-het-vurenvoorstel hebben gedaan aan Rusland. Wat dit inhoudt, is onduidelijk. Andere rebellen uitten hun ontevredenheid over de in hun ogen zwakke rol van Turkije bij het overleg.



De Syrische regering noemde het Astana-overleg echter een 'succes'. 'Eindelijk hebben we een stuk waar iedereen het over eens is', aldus het hoofd van de Syrische delegatie, Bashar Jaafari, over de gezamenlijke verklaring.



De drie landen willen dat de strijdende partijen nu gaan deellnemen aan het vredesoverleg dat onder de vlag van de Verenigde Naties op 8 februari in Genève moet worden hervat. Het overleg in Astana was een initiatief van Rusland. De gesprekken begonnen maandag. Gematigde rebellen, zoals het Vrije Syrische Leger (FSA), en gezanten van de Syrische regering van president Assad, namen aan de besprekingen deel. Zowel Rusland en Iran steunen Assad militair. Turkije behoort tot de felste tegenstanders van Assad.