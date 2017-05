Pro-westerse regering Libië in problemen door massamoord

Afgelopen donderdag vielen tussen de 75 en 141 doden bij de bestorming van een luchtmachtbasis in Brak al-Shati, in Zuid-Libië. De basis was in handen van generaal Haftar, aanvoerder van een van de drie regeringen die in Libië met elkaar om de macht strijden. Volgens filmpjes op sociale media en getuigenverklaringen zijn in Brak al Shati tientallen militairen en burgers gevangen genomen en daarna standrechtelijk geëxecuteerd.



'Standrechtelijke executies en het aanvallen van burgers is een oorlogsmisdrijf, dat vervolgd kan worden door het Internationaal Strafhof', meldt de VN-vertegenwoordiger voor Libië, Martin Kobler, op Twitter. De Europese Unie spreekt in een persverklaring over de aanval van een 'zorgelijke ontwikkeling', gezien het 'grote aantal slachtoffers'.

De aanval op het vliegveld lijkt een pijnlijke zaak te worden voor premier Fayez al-Serraj