Presidentsverkiezing Zuid-Korea zou gaan over corruptie, maar toen kwam Trump

Onafhankelijker van VS

We moeten leren om nee te zeggen tegen de Amerikanen Oppositieleider Moon Jae-in

Maar van de verontwaardiging over Trump profiteert vooral oppositieleider Moon Jae-in, die in de peilingen aan kop gaat. Hij wil dat Zuid-Korea in zijn buitenlands beleid onafhankelijker van de VS gaat opereren. 'We moeten leren om nee te zeggen tegen de Amerikanen', schreef Moon in een in januari uitgekomen boek.



Moon betoogt al maanden dat de beslissing over THAAD moet worden overgelaten aan de volgende regering (lees: aan hem). Maar alsof de Amerikanen hun dominantie wilden onderstrepen, werd het raketafweersysteem vorige week in het holst van de nacht, en veel sneller dan gepland, in Zuid-Korea geïnstalleerd.



Een campagnemedewerker van Moon reageerde verbijsterd. 'Vanwege onze kruiperige diplomatie rond THAAD hebben we de Chinezen boos gemaakt en steken de Amerikanen ons een mes in de rug.'



Vanouds kunnen de Amerikanen, die het zuiden in de Koreaanse oorlog (1950-53) te hulp schoten en er nog steeds een kleine 30 duizend soldaten hebben gelegerd, het best zakendoen met de conservatieven. Zij onderstrepen steevast de 'ijzersterke band' met de VS en zijn net als de Amerikanen voor een harde lijn jegens Noord-Korea: isolering van het regime en als het even kan meer sancties. De progressieven geloven meer in dialoog en economische uitwisseling, om zo de angel uit het conflict te halen.