Presidentskandidaat Fillon is geen sobere kasteelheer maar draagt pakken van 6.500 euro

In 2010 verleende de toenmalige premier Fillon het grootkruis van het Légion d'Honneur aan Ladreit de Lacharrière. Volgens Fillons advocaat had deze onderscheiding niets te maken met het royaal beloonde adviseurschap van Penelope. Penelope Fillon werkte in 2012 en 2013 als 'adviseur' voor het literair tijdschrift La Revue des Deux Mondes, eigendom van diezelfde Ladreit de Lacharrière. In anderhalf jaar verdiende ze 1 ton, in ruil voor twee korte recensies en een aantal niet nader gespecificeerde mondelinge adviezen.



Als parlementariër richtte Fillon in 2013 de consultancyfirma 2F op. Tussen 2013 en 2015 verdiende hij 750 duizend euro met het adviseren van bedrijven als de verzekeraar Axa, de bank Oddo en Fimalac, het bedrijf van, alweer, Marc Ladreit de Lacharrière. Al deze affaires hebben in elk geval duidelijk gemaakt dat Fillon veel meer waarde aan geld hecht dan altijd werd aangenomen. Bovendien rijst de vraag hoe onafhankelijk een presidentskandidaat is die dure cadeaus accepteert en bedrijven adviseert tegen riante vergoedingen.