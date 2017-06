President Venezuela zaait angst en dreigt met oorlog

De president greep het incident direct aan om zijn tegenstanders van een mogelijke staatsgreep te beschuldigen. Hij zei dat er schoten werden afgevuurd op het hooggerechtshof en dat er een granaat werd gegooid. 'Als die was ontploft, had dat tientallen levens gekost', zo beweerde hij live op televisie.



'Als Venezuela in chaos en geweld wordt geworpen, gaan we ten strijde. We zullen nooit opgeven en wat niet met stemmen kan worden bereikt, zullen we met wapens doen. We zullen het vaderland bevrijden met wapens', aldus Maduro.