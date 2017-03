Premier Schotland wil vóór Brexit nieuw referendum over onafhankelijkheid

Om haar landgenoten op te porren beweerde Sturgeon dat de zwakte van de Labourpartij met zich meebrengt dat het Verenigd Koninkrijk zeker tot 2030 door de Conservatieven zal worden geregeerd. Wanneer het Schotse parlement instemt met een nieuw referendum kan Downing Street, zo beweerde Sturgeon, die niet negeren. Labourleider Corbyn heeft gezegd dat Schotse onafhankelijkheid een slecht idee is, maar dat hij die niet zal tegenhouden.



Met haar toespraak hoopt ze de stemmingen over de artikel-50-wet (de wet die het mogelijk maakt de EU te verlaten) te kunnen beïnvloeden die later vandaag in het Lager- en Hogerhuis plaatsvinden. De afgevaardigden buigen zich over twee amendementen die het Hogerhuis heeft toegevoegd. Het ene is de garantie dat EU-burgers in het land kunnen blijven, het andere is een stemming in het Lagerhuis over het onderhandelingsresultaat voordat de handtekeningen zijn gezet.