Premier May noemt aanslag verschrikkelijkste ooit in de geschiedenis van het land

May kon haar woede moeilijk onder controle houden. Ze noemde de daad 'lafhartig en weerzinwekkend'.



De premier sprak voor haar ambtswoning aan Downing Street, na afloop van een spoedberaad in Whitehall. Ze zei dat de aanslagpleger een identiteitsbewijs bij zich had en dat zijn identiteit bij de autoriteiten bekend is. Zijn naam kan echter nog niet worden bevestigd. Volgens May is het dreigingsniveau nog steeds hoog. 'Er is een grote kans op een nieuwe aanval', waarschuwde ze. Kort hierna werd in Manchester een 23-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de aanslag.



Het onderzoek van de autoriteiten richt zich nu op de vraag of de dader alleen handelde. 'Mochten er meer mensen achter de aanslag blijken te zitten, dan brengen we hen voor het gerecht', aldus May. Tijdens de zogenoemde Cobra-bijeenkomst, waarin de premier de noodsituatie onder anderen besprak met de minister van Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten en de politie, werd er live geschakeld met de autoriteiten in Manchester.