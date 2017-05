Premier May krijgt nog heel veel bittere Brexitpillen te verwerken

Wie betaalt de rekening?

De EU wil eerst de scheiding regelen en dan pas praten over een nieuwe handelsrelatie

De EU wil eerst de scheiding regelen. Pas als daarover voldoende voortgang is geboekt - alle regeringsleiders hebben hier een veto - starten de onderhandelingen over een nieuwe handelsrelatie. Een zware tegenvaller voor de Britse premier May die de twee zaken tegelijk wil bespreken om de pijn van het vertrek voor de Britse kiezers te verzachten met het uitzicht op iets nieuws. De EU wijst dat echter categorisch af uit vrees straks met een berg onbetaalde rekeningen achter te blijven. Bovendien kan juridisch gezien een nieuw handelsverdrag met Londen pas getekend worden nadat het EU-lid af is.



Een van de meest explosieve onderdelen van de scheiding is de rekening. 'Dat is geen straf, ook geen vertrekheffing', aldus Barnier. 'Het gaat om het sluiten van de boeken.' De EU stelt dat Groot-Brittannië al zijn financiële verplichtingen - uit de EU-begroting; bij de Europese Investeringsbank; in speciale fondsen als het vluchtelingenfonds voor Turkije - tot de laatste cent moet nakomen. Omdat die verplichtingen deels doorlopen na de Brexit, is Londen voorlopig nog niet van Brussel af. Bovendien wil de EU het door de Britten verafschuwde Hof van Justitie als arbiter.