Portugal ontkent berichten over neergestort blusvliegtuig

Het Portugese blad Publico had dinsdag gemeld dat een Canadair, een blusvliegtuig, zou zijn gecrasht in de buurt van het dorp Louriceira. Maar dat wordt nu dus ontkend. Er was een reddingshelikopter uitgestuurd, maar die heeft geen sporen van het ongeval teruggevonden, zo klinkt het.



Mogelijk was het lawaai afkomstig van de ontploffing van gasflessen. Spanje (6), Frankrijk (3) en Italië (2) hebben in totaal elf blusvliegtuigen naar Portugal gestuurd, om de bosbranden te helpen bestrijden. Portugal heeft zelf ook twee toestellen gehuurd.



De bosbranden in Portugal hebben aan zeker 64 mensen het leven gekost, 150 anderen zijn gewond geraakt. Een veertigtal dorpen moesten ontruimd worden en tientallen huizen werden vernietigd.



De branden die zaterdag ontstonden zijn de dodelijkste bosbranden in Portugal sinds mensenheugenis. Veel dodelijke slachtoffers werden in hun auto's door het vuur overvallen. De regionale weg waar zij stierven, de N236-1, staat nu bekend als de weg des doods.