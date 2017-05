Politie: 19 doden bij mogelijke aanslag stadion Manchester Arena

Eerder werd gemeld dat er een onploffing was geweest in de foyer van het gebouw, maar dat klopt volgens een verklaring van het stadion niet. Het incident vond plaats in de 'openbare ruimte', aldus de Manchester Arena.



De politie bracht een gevonden verdacht pakketje gecontroleerd tot onploffing in park Cathedral Gardens, op een paar minuten loopafstand van het stadion. Naderhand bleek dat het niet om een explosief ging, maar om een zak kleding.



Een flink aantal ambulances en brandweerauto's omringen het stadion. Politiehelikopters cirkelen rond boven het gebied. Inwoners en bezoekers wordt gevraagd om de omgeving van de Manchester Arena te mijden. De straten rondom het stadion in het centrum van de stad zijn momenteel afgesloten. Treinen van en naar treinstation Victoria, dat pal naast de Manchester Arena ligt, rijden niet. Het treinstation is geëvacueerd.



Zowel omwonenden als bezoekers spreken tegenover The Guardian over een zeer luide knal vanuit het stadion na de toegift van Grande, rond 22.45 (lokale tijd). Op filmpjes van Twittergebruikers in de Manchester Arena is te zien dat bezoekers in paniek proberen de zaal te verlaten.



Een woordvoerder van Grande heeft laten weten dat de 23-jarige Amerikaanse zangeres ongedeerd is.