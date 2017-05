Politie Manchester gaat uit van 'netwerk' rondom aanslag, zeven verdachten opgepakt

Vijf keer gewaarschuwd

De autoriteiten zouden de laatste vijf jaar echter zeker vijf keer zijn gewaarschuwd voor de zelfmoordterrorist. Zo belden vrienden van hem de antiterrorismelijn nadat Abedi hen had verteld dat het 'prima was om een zelfmoordterrorist te zijn'.



Ook wisten de autoriteiten dat de vader van de aanslagpleger lid was van een aan Al Qaida gelieerde Libische groepering. Ook de moskee waar Abedi eerder kwam had de politie al eens gewaarschuwd dat de aanslagpleger aan het radicaliseren was, schrijft de Britse krant The Telegraph.



Familie van de omgekomen dader waarschuwde daarnaast de Britse politie, om te wijzen op het gevaar dat de man vormde. Met die informatie werd niets gedaan. Abedi stond wel op een zogenoemde watchlist van de autoriteiten, maar werd niet nauw gevolgd.



Volgens de Britse krant The Independent heeft de politie meer explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten zouden zich zorgen maken over de vondst. Een van de gevonden explosieven is gecontroleerd tot ontploffen gebracht, zo meldt de krant op basis van anonieme bronnen.



Aanslagpleger Salman Abedi kwam zelf om het leven bij de Manchester Arena, maar de autoriteiten vrezen dat er nog handlangers vrij rond lopen. Zij zouden opnieuw kunnen toeslaan. De terreurdreiging in het land werd daarom dinsdagavond al opgeschaald naar het hoogste niveau.