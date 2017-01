Politie Keulen beschuldigd van racisme tijdens Oud en Nieuw voor gebruik term 'Nafri's'

In Duitsland is ophef ontstaan over de identiteitscontrole van vele honderden Noord-Afrikaanse jonge mannen in Keulen tijdens de jaarwisseling. De politie duidde hen via twitter aan als 'Nafri's'. Linkse politici vinden die term discriminerend, zelfs racistisch. Rechtse collega's betuigen steun aan de politie die een herhaling van het grootschalige seksueel geweld tegen vrouwen in de nacht van 2015 op 2016 wist te voorkomen.



De politiechef van Keulen, Jürgen Matthies, betreurde zondag het gebruik van de term 'Nafri's' in een bericht dat zijn ondergeschikten kort tevoren hadden verspreid. Maar hij gaf toe dat het een gangbaar begrip is in politiekringen. Een lokale krant wist maandag de hand te leggen op een vertrouwelijk politierapport over 'Het Fenomeen Noord-Afrikanen (NAFRI)'. Verdachten in deze categorie worden omschreven als jong (15-25), agressief tegenover politiepersoneel en burgers, en niet zelden met messen bewapend.