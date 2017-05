Politie geeft foto vrij van Manchester-terrorist in hoop op meer informatie

Met de beelden hoopt de politie meer informatie over Abedi te verkrijgen. De Britse veiligheidsdiensten willen vooral weten wat hij deed tussen 18 mei, toen hij van Libië naar Engeland terugkeerde, en 22 mei toen hij een aanslag pleegde. Eerder op zaterdag verlaagde premier Theresa May het terreurniveau in het land van 'kritiek' naar 'ernstig' omdat er geen directe terreurdreiging zou zijn.



De politie laat weten al veel informatie over de 22-jarige Abedi te hebben: onder meer over hoe de bom was samengesteld, over Abedi's handlangers, financiën, plekken waar hij geweest is en de bredere samenzwering van zijn actie. 'Als resultaat van de arrestaties en huiszoekingen die hebben plaatsgevonden, hebben we nu verschillende invalshoeken voor het onderzoek', aldus een politieverklaring zaterdag.