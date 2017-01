Politie Chicago gebruikt volgens Justitie vaak buitensporig geweld

Geen respect

Moordstad Chicago, de thuisstad van president Barack Obama, dreigt terug te vallen naar de gewelddadige jaren negentig van de vorige eeuw. Tot nog toe zijn er dit jaar al ruim 500 moorden gepleegd, meer dan in heel 2015. Lees dit artikel van Buitenland-redacteur Bert Lanting.

In april vorig jaar concludeerde een werkgroep die door burgemeester Rahm Emanuel was ingesteld, dat de politie geen respect heeft voor de levens van zwarte inwoners. Racisme in het politiekorps heeft ertoe bijgedragen dat agenten zwarte bewoners mishandelden en hardhandig optraden. Agenten hebben zo het vertrouwen verloren van bewoners van de stad.



De politie van Chicago is volgens minderheden in de stad exponent van een schietgrage cultuur. Het korps, in grootte de tweede van de VS, schoot in de vijf jaar tussen 2009 en 2014 zeventig voornamelijk zwarte inwoners dood. Het staat daarmee op de eerste plaats in de VS.



'Cijfers van het korps bevestigen het beeld dat wijdverbreid bestaat over dat de politie geen achting zou hebben voor de heiligheid van levens als het gaat om gekleurde mensen', concludeerde de werkgroep. 'Aangehouden worden zonder enige aanleiding, verbale en fysieke mishandeling en in sommige gevallen arrestatie en opsluiting zonder toegang tot een advocaat: dat is wat we steeds weer hoorden.'