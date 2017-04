Politicoloog Benjamin Barber (77), held der burgemeesters, overleden

Jihad versus McWorld

Barber, in 1939 geboren in New York, studeerde in 1961 af aan de London School of Economics. Hij promoveerde in 1966 aan Harvard. Zijn internationale doorbraak dateert van 1995. In Jihad versus McWorld deelde hij de wereld op in in twee elkaar bestrijdende bewegingen: het religieuze en 'tribale' fundamentalisme versus het op consumeren gerichte kapitalisme.



Het was een somber wereldbeeld, maar hij bepleitte een alternatief dat ook in zijn latere boeken en essays zou doorklinken: kleine instituties, grote maatschappelijke betrokkenheid, de betrokken, mondige burger in een sterke democratie. In 2015 maakte Barber voor het Amsterdamse documentairefestival IDFA een speciale filmselectie over Jihad versus McWorld en voegde hij aan het boek een hoofdstuk toe over IS.



Tijdens het burgemeestersparlement in Den Haag sprak Barber de hoop uit dat zich in tien jaar tijd tienduizend burgemeesters zullen aansluiten. Ze moeten concrete acties bedenken, bijvoorbeeld samen met korting centrales aanschaffen die afval in energie omzetten.



Ter inspiratie kan zijn vorige week verschenen boek Cool Cities dienen. Barber beschrijft daarin hoe steden het voortouw moeten nemen tegen de opwarming van de aarde. Uiteraard zonder zich te laten afremmen door trage regeringen en bureaucratische instituties.