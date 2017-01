Polen verwelkomt duizenden Amerikaanse NAVO-militairen in grensgebied

Het is voor het eerst dat westerse militairen worden gestationeerd in het oostelijke deel van NAVO-gebied. De Russen zijn woedend over de troepenmacht. De versterking van NAVO-troepen in onder meer Polen, vooral met Amerikaanse militairen en materieel, is wat Moskou betreft 'een agressieve stap' die de Russische nationale veiligheid bedreigt.



Het is 23 jaar geleden dat Sovjet-militairen Polen verlieten. Bij de ceremonie in Zagan zei minister Macierewicz: 'We hebben decennia gewacht. Soms voelden we ons in de steek gelaten, soms hadden we geen hoop meer, soms hadden we het gevoel dat we de enige waren die de beschaving beschermt tegen agressie uit het oosten.' De legering van 3500 Amerikaanse militairen is een reactie op de Russische annexatie van de Krim in 2015.