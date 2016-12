Staakt-het-vuren voor heel Syrië overeengekomen, bestand gaat vannacht in

Slechtere sfeer

De verslechterde sfeer tussen Turkije en de VS bleek ook dinsdag, toen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei te beschikken over bewijs dat de Amerikanen in Syrië steun verlenen aan terroristische groeperingen als Islamitische Staat en de Koerdische militie YPG. 'Het is heel duidelijk. We hebben foto's en video's', zei hij. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de beschuldiging van Erdogan 'potsierlijk'.



De Koerden en hun bondgenoten in het noorden van Syrië proberen ondertussen hun positie in een overgangsregeling veilig te stellen. Nog deze week willen ze een Sociaal Contract, een soort grondwet, aannemen waarin een federale bestuursvorm is vastgelegd voor de enclaves die zij in handen hebben. Een 151 leden tellende raad is daartoe sinds dinsdag bijeen in de stad Rmeilan. De enclaves in Noord-Syrië functioneren nu al als een autonome regio, maar de Koerden ontkennen te streven naar een onafhankelijke staat.