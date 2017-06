Poetin ontkent in NBC-interview belastende info over Trump te hebben, noemt het 'nonsens'

We hebben geen enkele bemoeienis gehad met de verkiezingen Vladimir Poetin

Hoewel er foto's circuleren van Flynn die tijdens een diner naast Poetin zit, zegt de president hem amper te kennen. 'U en ik hebben een veel nauwere band dan ik met Flynn had', zegt Poetin spottend tegen Megyn Kelly. De president had de sterverslaggever een dag eerder voor het eerst gesproken. Wie 'die Amerikaanse meneer' (Flynn) was, heeft Poetin naar eigen zeggen pas na het diner gehoord. Oud-generaal Flynn was van 2012 tot 2014 hoofd van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.



Fel reageert Poetin op een vraag van Kelly over de stelling van Amerikaanse inlichtingendiensten dat de Russen via hacks de verkiezingen van vorig jaar wilden beïnvloeden. De Democratische partij van presidentskandidaat Hillary Clinton was het doelwit van cyberaanvallen door de Russen, volgens de inlichtingendiensten.



'Waar heeft u het over?', stelt Poetin als tegenvraag. 'Hackers kunnen overal ter wereld zitten, ook in de VS. De schuld wordt op Rusland afgeschoven. We hebben geen enkele bemoeienis gehad met de verkiezingen.' Later in het interview steekt hij een tirade af tegen de VS 'die zich overal ter wereld met verkiezingen bemoeien.'